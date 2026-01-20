éðÀî¼Â²Ö¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à¡×
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊµÒ¼¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à¡×
¼ê·Ú¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¡ÖColor of Fantasy¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
³«¶È2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼Ì¿¿²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤¬µÒ¼¼¤ÎÊÉ»æ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢éðÀî¤µ¤ó¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ç¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Û¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à
²Á³Ê¡§28,500±ß¡Á¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Á3·î6Æü½ÉÇñÊ¬¡Ë
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÈÎÇä³«»Ï»þ¤ÎºÇ¤â°Â¤¤ÀßÄê¤ÎÆü¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¥Û¥Æ¥ë¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡§¥¦¥£¥Ã¥·¥å
Äê°÷¡§Âç¿Í4Ì¾
¹¤µ¡§29Ö
Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë½ÉÇñÊ¬¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÉÇñÊ¬¡§½ÉÇñÆü¤Î4¥ö·îÁ°Æ±Æü11:00¡Á
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÌ¤Äê
¡ÈÌ´¡É¤ä¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ë¡¼¥à¡£
ÊÉ»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¤ß¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡Û¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à
²Á³Ê¡§28,500±ß¡Á¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Á3·î6Æü½ÉÇñÊ¬¡Ë
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÈÎÇä³«»Ï»þ¤ÎºÇ¤â°Â¤¤ÀßÄê¤ÎÆü¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½Ìó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¥Û¥Æ¥ë¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼
Äê°÷¡§Âç¿Í4Ì¾
¹¤µ¡§29Ö
Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë½ÉÇñÊ¬¡§2025Ç¯11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë½ÉÇñÊ¬¡§½ÉÇñÆü¤Î4¥ö·îÁ°Æ±Æü11:00¡Á
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÌ¤Äê
¡ÈËÁ¸±¡É¤ä¡ÈÈ¯¸«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡×¤Ë¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ëµÒ¼¼¤òÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢éðÀî¤µ¤ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë½ÉÇñÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ°´ü¡Ë
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à¡×¤Ë½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É3¼ïÎà¤ò1¼¼¤Ë¤Ä¤2¥»¥Ã¥È¤´ÍÑ°Õ¡ª
½ÉÇñ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á°´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¡¢
¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡×¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¸å´ü¡Ë
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÏÁ°´ü¤È¸å´ü¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸å´ü¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥Ê¡×¤È¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡×³ÆµÒ¼¼¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
éðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ç¿§ºÌË¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µ±¤¯¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë½ÉÇñÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¡È¥«¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¥ë¡¼¥à¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
©Disney
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
