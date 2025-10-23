フリーマップ型STG『ファイナルフォーメーション』、スイッチ版の発売日が10月30日に決定 本日より予約購入もスタート
戦場を自由に進む「フリーマップ」方式を採用した新作シューティングゲーム『ファイナルフォーメーション』（Nintendo Switch、PC（Steam））のスイッチ版の発売日が10月30日に決定した。
【写真】漫画家・ワタリユウによる『ファイナルフォーメーション』の熱いコミック
本作は、1984年にジャレコがアーケード向けにリリースし、その後もMSXやファミリーコンピュータなどで移植版が発売された横スクロールシューティング『フォーメーションZ』を原案とした完全新作で、新解釈・オリジナルストーリーで展開中のSFマルチバース三部作「ファイナルシリーズ」の第二弾。
プレイヤーは可変合体戦闘メカ「EX-PELL（イクスペル）」を操作し、広大な戦場を突き進む。そして、戦況に応じて変形・合体をしながら人類の脅威である機械生命体「ターミネート・ボット」を撃破していくのが目的だ。
この度、本作のスイッチ版の発売日が10月30日に決定。また、本日23日よりニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて本作の予約購入が開始となった。オープニングセールとして、期間限定で10％オフになる。
『ファイナルフォーメーション』Nintendo Switch版は、2025年10月30日発売。Steam版は、2026年発売予定。
【写真】漫画家・ワタリユウによる『ファイナルフォーメーション』の熱いコミック
本作は、1984年にジャレコがアーケード向けにリリースし、その後もMSXやファミリーコンピュータなどで移植版が発売された横スクロールシューティング『フォーメーションZ』を原案とした完全新作で、新解釈・オリジナルストーリーで展開中のSFマルチバース三部作「ファイナルシリーズ」の第二弾。
この度、本作のスイッチ版の発売日が10月30日に決定。また、本日23日よりニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて本作の予約購入が開始となった。オープニングセールとして、期間限定で10％オフになる。
『ファイナルフォーメーション』Nintendo Switch版は、2025年10月30日発売。Steam版は、2026年発売予定。