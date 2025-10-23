Snow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡Ö¥¿¥¤¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¡¡±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¡¢10·î22Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·à¾ì¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥é¥Á¥ã¥è¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Ï½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿¹ºê¡¢¸þ°æ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥¤¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ß¡¼¥ó¡¦¥Ô¡¼¥é¥¦¥£¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Á¥Ã¥È¥µ¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Á¥ã¥í¡¼¥ó¥é¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥×¥µ¥à¥í¡¼¥ó¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥ï¡¼¡¦¥¹¥¿¥à¥Ý¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤ÎÌ¾¤Ç¸½ÃÏ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î°©¸«Î¼ÂÀ¡¢¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ÁíÀª7Ì¾¤Î¹ë²Ú´é¤Ö¤ì¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡õSnow Man¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥¿¥¤¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐÃÅ¡¡±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿¹ºê¤¬¡Ö¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤È¥¿¥¤¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤ÊÈ¯²»¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¶¦±é¿Ø¤«¤é¡ÖÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤·¤¤¡È¼ª¤ÎÎÉ¤µ¡É¤òÈ¯´ø¡£¸þ°æ¤ÏÎ®Äª¤Ê¥¿¥¤¸ì¤Ç¡Ö¸ø³«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÇÛ¿®»ëÄ°¼Ô¤Ø¤â¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤¤¤¿¤º¤é¡É¤Ç¥à¡¼¥É¤Å¤¯¤ê¡£¥ß¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼ªÂÇ¤Á¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤òÅÁ¼ø¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨Æ¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ªÂÇ¤Á¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Þ¤ÇÈäÏª¡£¸þ°æ¤¬¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡È¤ä¤é¤ì¤¿¡ª¡É¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ë¥ä¥ê¡£¹È°ìÅÀ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÂ³¤±¤ë¤È¡¢²«¿§¤¤´¿À¼¤¬°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ºê¤Ï¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¥½¥à¥¿¥à¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¸þ°æ¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤ò²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ½¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¿Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥¿¥¤¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥¿¥¤¿Í¤Î¡Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥¿¥¤¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿»þ¡¢¡ØÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤ÎÊý¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëºÇÃæ¡¢¸þ°æ¤ÎËË¤ËÉÕ¤¤¤¿¥Û¥³¥ê¤ò¿¹ºê¤¬¤½¤Ã¤ÈÊ§¤¤¡¢¸þ°æ¤¬¡Ö¥¦¥£¥ó¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢µÒÀÊ¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¡¢¡Ö±Ç²è¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÍ¤Î¡ÈÂåÉ½ºî¡É¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥×´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÁÏºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î´ë²è¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤éºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ð²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥ó¤Ï¡Ö½éÆü¤ÏÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¼¡ÊµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÏÂ¤ß¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È³Î¿®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¡£²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎµÓËÜ¤¬¥«¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤Î¡È¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡É¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆµÇ°ÉÊ¤ß¤¿¤¤¡£¸½¾ìÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°©¸«¤Ï¡Ö7Ç¯¤Û¤É¥¿¥¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤½¤Î°ìÊâ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£¸þ°æ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤Î¶¶¡¢ÅÏ¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°©¸«¤â¡Ö¤¼¤Ò°ìÈÖ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿¹ºê¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤â¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¸½¾ì¤¬²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡Ä¤¿¤À¡¢¡Ê°©¸«¡ËÎ¼ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¸þ°æ¤¬¡Ö¤½¤³¤¬ÎÉ¤µ¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¡ÖË«¤á¤Æ¤ë¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦°©¸«¤Ë¡ÖË«¤á¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡È²ÈÂ²´¶¡É¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ËµÒÀÊ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤ÎËþ°÷µÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¡£¡Ö¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡ÙºÇ¹â¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬¤È¤É¤í¤¡¢Ç®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥×´ÆÆÄ¤¬¡Ö°¦¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å±Ç¸å¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö¥½¥¦¥¿¤È¥«¥¤¤ÎÊª¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âË¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢¥«¥¤¤¬²Î¤¦¡ÈLOVE SONG¡É¤¬¡¢¡Ê¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Î¿Í¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¿¹ºê¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Ç¼«Ê¬¤Î½Ð±éºî¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈLOVE¡É¡È°¦¡É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜÁÈ¤Ï¤¹¤°¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡È°¦¤ÎÎÏ¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¸þ°æ¤Î¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Ï¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
