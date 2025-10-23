″ラスボス野呂ちゃん″TBSドラマ「フェイクマミー」公式が″学園ボスママ″たちのオフショット公開！「お3人の圧が素晴らしかったです」
TBS系ドラマ「フェイクマミー」公式Instagramアカウントが更新された。最近の更新として野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミの3人が演じる学園内の最強ボスママたちのオフショットを公開した。
投稿では「第𝟛話𝟙𝟘月𝟚𝟜日金曜よる𝟙𝟘時 ⋆┈金曜ドラマ #フェイクマミー ┈⋆ ☆˖⋆オフショット⋆˖☆ 学園内の最強ボスママ登場 ̖́- 黒のスーツがとってもお似合いです TVer・U-NEXTで第2話配信中 ”柳和の三羽烏”をぜひご覧ください」と伝え、ドラマ内でボスママたちを演じた3人のスリーショット写真が添えられた。
この投稿にファンからは「恐れ多くて近づきにくいママさんたち…。」「ラスボス野呂ちゃん」「お3人の圧が素晴らしかったです」といったコメントや、「実際、こういう主みたいな顔するお母さんいる…」といった反響の声が多く寄せられている。
