″腹筋バキバキ″俳優の金子賢、49歳の誕生日を迎え「50歳へのリーチ」決意表明
俳優の金子賢が自身のInstagramで「本日49歳なりました。50歳へのリーチですな 特に何もないけど、とにかく頑張って生きて行きます^_^」と投稿し、誕生日を迎えたことを報告した。続けて、「この歳になると今後死ぬほど働くのかそれとも楽しく生きていくのか考えるなぁ。多分働くんだろうけどw」を綴り、人生についての思索をシェアした。金子は「全力でやれるのも10年くらいでしょう。振り返ってやり残さないよう進んで行こう」とも述べ、これからの活動に向けた決意を表明した。投稿には、自慢の肉体美が映える写真が添えられた。
この投稿にファンからは「賢さんおめでとうございます！」「カッコよすぎです！」「これからも、フィットネスの最先端をよろしくお願い致します」などの声が集まり、多くのファンが金子の誕生日を祝福した。さらに「ブレイキングダウン出て欲しい」といったユーモアな声も寄せられた。
