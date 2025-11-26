ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年11月4日(火)から2026年1月4日(日)までの期間、初開催となる“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”を実施します！

今回は、ニューヨーク・エリアの『クリスマス・マーケット』で提供される、食べ歩きにぴったりのフードやスイーツを紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”クリスマス・マーケット メニュー

“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”では、パークの仲間たちをモチーフにした時季限定メニューや、寒い季節にうれしいあったかグルメがパーク全体に並びます。

ニューヨーク・エリアに登場する『クリスマス・マーケット』では、キャラクターモチーフの食べ歩きメニューが楽しめます！

ドルチェ・チュリトス 〜アップルパイフレーバー〜

販売場所：クリスマス・マーケット内ハピネス・ワゴン

「ハローキティ」の大好物“りんご”をモチーフにしたチュリトス。

アップルパイフレーバーのクリームやトッピングがかわいらしい、食べ歩きスイーツです☆

ケープを身につけたキティのパッケージがかわいい！

ピザスープ 〜ペパロニ＆トマト〜

販売場所：クリスマス・マーケット内トローリー・トリート

「エルモ」がデザインされたカップで提供される、あったかピザスープ！

ペパロニとトマトの旨味が詰まったスープに、パンをディップして楽しめます。

「エルモ」のお顔や星形のチーズがトッピングされた、見た目も楽しい一品です。

プレミアム・ドッグ 〜クリーム＆ミートソース〜

販売場所：クリスマス・マーケット内ホットドッグカート

「スヌーピー」の足跡がデザインされたトッピングがかわいいホットドッグ！

ジューシーなソーセージに、クリームソースとミートソース、チーズがたっぷりかかった、ボリューム満点の一品です。

仲間とシェアしたり食べ歩きしたりと、思い思いのスタイルで楽しめるメニューがそろっています！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クリスマス・マーケット』限定メニューの紹介でした。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

