コスプレーヤーえなこ（31）が10月24日午後9時58分から放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演することが23日に発表された。

同番組は“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。

24日の放送には、千鳥のノブと大悟、そしてゲストにえなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾が出演する。

人気コスプレーヤーえなこが語ったのは“なりきるために必要な犠牲”。キャラクターごとに眉毛の高さや色を変えるため、なんと「眉毛を全剃りしている」と告白し、話題は“眉毛トーク”へと発展。それぞれの“眉ルーティン”が飛び出す中、えなこが田渕に実際に“眉メーク”を施すことに。山の位置や毛流れを丁寧に確認しながらプロによって施すと、仕上がりを見た周りからは思わず感嘆の声があがる。

他にも、奥田の「褒められると、つい頑張りすぎてしまう」話や、松丸の「ハイブランド、何から始めるべき？」など、他では決して聞くことのできないゲストたちの本音トークが多数展開される。