UEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第3節ではイングランドのリヴァプール、チェルシーがともに5-1の大勝を飾った。アーセナルはアトレティコ・マドリードに4-0、マンチェスター・シティはビジャレアルに2-0と力の差を見せており、今節はプレミア勢が好調だった。



しかし、絶好調のアーセナルやプレミア王者のリヴァプールでも勝てないチームがあると、元リヴァプールMFのダニー・マーフィ氏は主張している。それは欧州王者パリ・サンジェルマンだ。





『talkSPORT』にて同氏は、ミケル・アルテタ率いるアーセナルが今季のプレミアリーグを制覇すると語りつつも、CLを制するのはPSGだと語った。「プレミアリーグではアーセナルが優勝すると思う。しかしチャンピオンズリーグでは、PSGは全員がコンディション良好なら別次元だ」昨季もアーセナルはレアル・マドリードを快調に下して準決勝へ進出したが、そこでPSGに力負けを喫してしまった。バロンドールに輝いたウスマン・デンベレをはじめデジレ・ドゥエ、クヴィチャ・クワラツヘリアらを揃えるアタッカー陣のみならず、ヴィティーニャやファビアン・ルイスらを擁する中盤も欧州屈指のクオリティだ。CLリーグフェーズでは現在、首位に立っているのがPSGだ。しかしPSGに昨季ほどの好調さがないのは見逃せない。リーグ・アンでは2試合連続ドローで2位とマルセイユの後塵を拝している。ジャンルイジ・ドンナルンマに代わる守護神として迎えられたリュカ・シュヴァリエのパフォーマンスには批判もある。アーセナルもリヴァプールも昨季はPSGに敗れて大会を敗退したが、今季は違うというところを見せられるだろうか。リーグフェーズでの対戦はないが、決勝ラウンドで当たるなら昨季の雪辱を晴らすチャンスかもしれない。