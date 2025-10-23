NIKEからエムバペの新作シグネチャースパイクが登場！でも本人はなかなか履かず…次戦はエル・クラシコ
今季からレアル・マドリーの10番を背負い、開幕からゴールを量産しているフランス代表FWキリアン・エムバペ。
彼の新たなシグネチャースパイクがNikeから登場した。
Nike Mercurial Superfly 10 KM
最新のスピードスパイク『マーキュリアル スーパーフライ 10』をベースに、相手に“悪夢”を見せるエムバペの怪物ぶりが表現された一足。
カラーはメロンティント／イグルー／ネオターコイズで、後足部に入れられたKMのロゴも印象的だ。
Nikeの新作スパイク『マーキュリアル スーパーフライ 10 エリート KM FG』は、33,330円（税込）で発売中。ローカットの『マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート KM』も今後リリースされる（※FGモデルは国内KAMO限定）。
なお、10月16日に全世界で発売されたこのスパイクだが、肝心のエムバペはというと…。
週末のヘタフェ戦、そして22日に行われたCLユヴェントス戦でも、通常モデル「マックスボルテージパック」の『マーキュリアル スーパーフライ 10 エリート』を着用。
次戦、26日に行われるバルセロナとのエル・クラシコでは新しいシグネチャースパイクを履くことを期待したい。