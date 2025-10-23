タレントのカンニング竹山が２３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、この日の午後に元ＴＯＫＩＯの国分太一側が会見をすることに言及。芸能界のスキャンダルは漏れ伝わることも多いというが「国分君のことは、誰も知らないし、皆分からない」と話した。

この日は、コンプライアンス違反で日本テレビのバラエティ番組から降板し、無期限活動休止の国分側が会見をするというニュースを伝えた。国分側は、コンプラ違反で迷惑をかけたことは認めているが、日テレ側から処分の根拠となった具体的事実を告知されず、対外的な説明ができず、他番組からの降板や契約解除など重大な影響を受けたとしている。そのため日弁連に人権救済を申し立てたと報じられている。

竹山は「びっくりしたのは、なんとなく、何をやったんだろうとモヤモヤしていた。テレビ局側の対応もこれでいいのかな、こういうことなのかなとモヤモヤしてて、でも本人だけが知っているんだろうなとずっと思っていた」とコメント。

「こういう世界で働いているから、結構、漏れ聞こえてくる。実はこうらしいよとか、そういうことだったの？っていうのがあるけど、国分くんのことは誰も知らないし、聞いちゃ事もないし、みんな分からないし、なんかモヤモヤするねって」と、国分の情報については一切漏れ伝わってこなかったという。

そして、国分自身もどの案件なのかがわからないという状況に「まさか本人がそういうことかと、ちょっと思わなかったので驚いた」と話していた。