¡Ö¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¿ô²ó¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ê¤·¡×¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ËÂçÇÔ¡Ä¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë
¡¡22Æü¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤¬É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÂè3Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤ËDF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë64Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Á¡¼¥à¤â¡¢35Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5¼ºÅÀ¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢1¡Ý5¤Î»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»î¹ç¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Î¸Ä¿ÍºÎÅÀ¤ò¼Â»Ü¡£Æ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³«»Ï¿ôÉÃ¤Ç·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¿ô²ó¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢CL¤Ï2Ï¢ÇÔ¤«¤Ä2»î¹çÏ¢Â³5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï22°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¡£¼¡Àá¤Ï¡¢Íè·î4Æü¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÂè3Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ²°ÂÎ§¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤ËDF¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë64Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Á¡¼¥à¤â¡¢35Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5¼ºÅÀ¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢1¡Ý5¤Î»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢CL¤Ï2Ï¢ÇÔ¤«¤Ä2»î¹çÏ¢Â³5¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï22°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¡£¼¡Àá¤Ï¡¢Íè·î4Æü¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤È¤Ê¤ë¡£