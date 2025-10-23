大学内の飲食店が提供した食事や弁当が原因で、12人が食中毒になったとして、熊本市がこの飲食店に今日（23日）から2日間の営業停止を命じました。

食中毒が発生したのは、熊本市北区徳王にある崇城大学の第二食堂「モンマルト」です。

熊本市によりますと、10月10日（金）～13日（月）に、この店で食事した、または調理された弁当を食べた10歳未満～30代の男女12人が、腹痛や下痢、発熱などを訴え、医療機関で受診した10人のうち2人が入院したということです。

検査の結果、複数の患者の便から、サルモネラ属菌が検出されました。

医療機関を受診した10人中、9人は回復傾向で、1人は現在も入院しています。

この飲食店は大学の敷地内にあるものの、公道に面する独立した建物で、家族連れなどの一般客も利用するということです。

店では「かつ丼」や「肉飯丼」などを食事として提供したほか、「天津飯丼」や「鶏玉チリ丼」などを弁当として販売していたということです。

症状を訴えた人達が共通して食べたのが、この飲食店の食事や弁当だけだったことから、食中毒の原因と断定し、今日（23日）から明日（24日）まで飲食店に営業停止を命じました。

熊本市は、飲食店への聞き取りと現場の状況から、食品の温度管理や加熱不足、また器具の洗浄などが不足していた可能性があるとしています。

店は18日から営業を自粛しています。

食中毒を防ぐために

▼サルモネラの特徴

鶏・豚・牛などの動物の腸管や河川、下水など自然界に広く分布している。食材では卵や食肉、ウナギ、すっぽんなどが汚染されていることがある。熱に弱いため、通常の加熱処理で死滅する。

▼症状

潜伏時間は12～48時間。主症状は、下痢・腹痛・発熱・嘔吐。重症の場合は死亡する場合もある。

▼食中毒予防の三原則

「つけない」：手洗い、器具の洗浄や消毒の徹底

「増やさない」：低温での保存など

「やっつける」：十分に加熱する