志田彩良、オフショルワンピ姿で美背中披露「どこから見ても可愛い」「透明感がすごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の志田彩良が10月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳朝ドラ女優、美背中ざっくりワンピ姿
志田はボリュームのあるフリルが印象的なオフショルダーワンピース姿の写真を投稿。振り向いた瞬間の写真で透明感のある美しい背中を披露している。
この投稿には「どこから見ても可愛い」「笑顔が素敵」「背中まで美しい」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆志田彩良、美背中披露
◆志田彩良の投稿に反響
