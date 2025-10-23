志田彩良（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/23】女優の志田彩良が10月22日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。

◆志田彩良、美背中披露


志田はボリュームのあるフリルが印象的なオフショルダーワンピース姿の写真を投稿。振り向いた瞬間の写真で透明感のある美しい背中を披露している。

◆志田彩良の投稿に反響


この投稿には「どこから見ても可愛い」「笑顔が素敵」「背中まで美しい」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

