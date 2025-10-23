加護亜依、圧巻美脚際立つ膝上ミニコーデ披露「一生可愛い」「脚が長い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/23】元モーニング娘。の加護亜依が10月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】加護亜依「一生可愛い」素足輝くミニスカ姿
加護はおにぎりの絵文字の後に「mgmg」とつづり、屋外でおにぎりを頬張る写真を投稿。白いニットにベージュのミニスカート、白いスニーカーとガーリーカジュアルなスタイルで色白な美しい脚を披露している。
この投稿には「一生可愛いじゃん」「脚が長い」「ファッションもスタイルも憧れる」「ガーリーなのに色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆加護亜依、ミニスカ姿で美脚披露
◆加護亜依の投稿に反響
