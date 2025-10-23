加護亜依（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/23】元モーニング娘。の加護亜依が10月22日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】加護亜依「一生可愛い」素足輝くミニスカ姿

◆加護亜依、ミニスカ姿で美脚披露


加護はおにぎりの絵文字の後に「mgmg」とつづり、屋外でおにぎりを頬張る写真を投稿。白いニットにベージュのミニスカート、白いスニーカーとガーリーカジュアルなスタイルで色白な美しい脚を披露している。

◆加護亜依の投稿に反響


この投稿には「一生可愛いじゃん」「脚が長い」「ファッションもスタイルも憧れる」「ガーリーなのに色っぽい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】