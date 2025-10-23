布袋寅泰、ロンドンを駆ける

ギタリストの布袋寅泰さんが2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新し、ロンドンの街を愛車でドライブする様子を公開しました。どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

布袋寅泰さんの愛車どんなモデル？（Photo：時事通信フォト 画像はダンヒルの創業１３０周年祝賀パーティーにて）

投稿には「Driving in London」とのコメントとともに、オープンルーフのミニを操る布袋さんの姿が写っており、晴天のもとでの心地よいドライブシーンが印象的です。

【画像】超カッコイイ！ 「布袋寅泰」×「高級“外車”」を画像で見る！

写真に写る車内のデザインから、布袋さんの愛車は第3世代のミニクーパーと推定されます。

ミニはドイツの自動車メーカーBMW傘下で開発されており、第3世代モデルは2013年から2023年まで展開された「F系」と呼ばれるシリーズです。

クラシックミニの伝統を受け継ぎながら、現代的な装備と快適性を備えた都市型プレミアムコンパクトとして高い評価を受けています。

基本グレードは、スタンダードな「ワン」、スポーティな「クーパー」、そして高性能な「クーパーS」の3種類。

エンジンはワンとクーパーに1.5リッター直列3気筒ターボを搭載し、クーパー（ガソリン）は最高出力136馬力を発揮。

クーパーには1.5リッターのディーゼル仕様もあり、上位モデルのクーパーSは2リッターガソリンターボを採用しています。

外装は丸目ヘッドライトや台形グリルなど、MINIらしい伝統的なデザインを継承。内装は円形モチーフを中心に構成され、BMW譲りの高い質感が特徴です。

なお、布袋さんは過去にもMINIと関わりがあり、2012年にはミニクーペ／ロードスターの特別仕様車が登場。ギターをモチーフにした内外装が話題となり、音楽とデザインの融合として注目を集めました。

今回の投稿に対してファンからは「まだMINIに乗ってるんですね！」「助手席に乗りたい」「かっこいい！」といった声が寄せられ、布袋さんのミニ愛が今もロンドンの街角で健在であることがうかがえます。