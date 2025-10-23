しまむら、都内最大の売場面積「約2000平米」の店舗が“リロケーションオープン” 西友大森店…特別企画多数
しまむらは、都内最大の売場面積を誇る「ファッションセンターしまむら西友大森店」を10月30日にリロケーションオープンする。
【画像】都内最大の売場面積の「しまむら」の地図＆大抽選会の商品
都内最大となる約2000平方メートル（通常店舗の約2倍）の売場面積を有し、ファッションから寝具・インテリアまで、フルラインナップの商品を取りそろえる。
オープンを記念し、超特価品のほか、日替わりハッピーバッグ、さらに「大森」と「大盛（おおもり）」をかけた“大盛ハッピーバッグ”や“ご当地キャラクター企画”、“人気キャラクターが勢ぞろいする大盛キャラクター企画”など、特別企画を多数用意する。
■オープン記念「抽選会」
10月30日（木）〜11月3日（月・祝）の期間中、しまむらアプリ会員証をご提示のうえ、税込5000円以上の購入者を対象に、ハズレなしの抽選会を開催。
※税込5000円購入ごとに1回参加
※景品が無くなり次第、終了
店舗概要
ファッションセンターしまむら西友大森店
営業時間：午前10時〜午後8時〜
住所：東京都品川区南大井6-27-25（西友大森店内2F）
【画像】都内最大の売場面積の「しまむら」の地図＆大抽選会の商品
都内最大となる約2000平方メートル（通常店舗の約2倍）の売場面積を有し、ファッションから寝具・インテリアまで、フルラインナップの商品を取りそろえる。
オープンを記念し、超特価品のほか、日替わりハッピーバッグ、さらに「大森」と「大盛（おおもり）」をかけた“大盛ハッピーバッグ”や“ご当地キャラクター企画”、“人気キャラクターが勢ぞろいする大盛キャラクター企画”など、特別企画を多数用意する。
10月30日（木）〜11月3日（月・祝）の期間中、しまむらアプリ会員証をご提示のうえ、税込5000円以上の購入者を対象に、ハズレなしの抽選会を開催。
※税込5000円購入ごとに1回参加
※景品が無くなり次第、終了
店舗概要
ファッションセンターしまむら西友大森店
営業時間：午前10時〜午後8時〜
住所：東京都品川区南大井6-27-25（西友大森店内2F）