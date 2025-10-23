À¤³¦¤Ëµ®½Å¤Ê³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¡Ö°ÂÄê¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï20Æü¡¢º£Ç¯Âè1-3»ÍÈ¾´ü¡Ê1-9·î¡Ë¤Î¹ñÌ±·ÐºÑ±¿±Ä¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1-3»ÍÈ¾´ü¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç5¡¥2¡óÁý²Ã¤·¡¢ºòÇ¯ÄÌÇ¯¤ª¤è¤ÓºòÇ¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì0¡¥2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢0¡¥4¥Ý¥¤¥ó¥È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¼çÍ×ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¸Ç¤ÊÅÚÂæ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò·ç¤¡¢ÉÔ°ÂÄêÀ¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ê°ÂÄê¤È¡Ö°ÂÄê¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ëµ®½Å¤Ê³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¡¢5¡¥2¡ó¤È¤¤¤¦·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¼çÍ×¤Ê¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤ËÀ¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â°ÂÄêÅª¤Ç¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢³°Éô¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ÎÁýÂç¤È¹ñÆâ¤Îº¤Æñ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨È´¤¡¢´ðÈ×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Ý»ý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤ä¹âÅÙ²½¤ò¿ë¤²¡¢ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£º£Ç¯Âè1-3»ÍÈ¾´ü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊªÉÊËÇ°×¤ÏÁí³Û¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç4¡óÁý²Ã¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¶¯¿ÙÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¡ÖÃ±°ì»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏËÇ°×¤Î¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¡¢Í¢½ÐÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¿·¤·¤¯¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»º¶È¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤È±ß³êÀ¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î·ø¼Â¤ÊÁ°¿Ê¤Î¸°¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î²ÝÂê¤òÃå¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤È¤¤¤¦¡Ö³Î¼ÂÀ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè138²óÃæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹½£¸ò°×²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤Ê¤É¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹Á°¤Ë³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤Ã¤¿¡£²Ê³Øµ»½Ñ¤È»º¶È¤ÎÍ»¹çÅª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¼²½¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®²Ì¤¬¡Ö¸¦µæ¼¼¡×¤«¤é¡ÖÀ¸»º¥é¥¤¥ó¡×¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤¬·ÐºÑ¤Î¡Ö±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Ø¤ÈÅ¾²½¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï³ÆÃÏ¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢·ÐºÑ¹½Â¤¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÄ´À°¤ÈºÇÅ¬²½¡¢¿·µì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ÎÅû½ê¤¢¤ëÅ¾´¹¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºßÍè»º¶È¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ü¡×¡ÖAI¡Ü¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ü¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢·È¤·¡¢ÀßÈ÷¹¹¿·¤Èµ»½Ñ²þÂ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1-3»ÍÈ¾´ü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÆó·åÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤ä¼ÖºÜÍÑ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ê¤É¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì29¡¥7¡ó¡¢46¡¥9¡óÁý²Ã¤·¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÙ¡×¤ò¹â¤áÂ³¤±¤¿¡£
¹ñºÝ¾ðÀª¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¡¢¡ÖÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦´ðÄ´¡¢¡Ö¶¯ð×¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ï½ôÀ¯ºö¤Î¸úÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¹¥Å¾¤ò°Ý»ý¤·¡¢°ú¤Â³¤À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/NA¡Ë