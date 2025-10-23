¸µ¥¢¥¤¥É¥ëºÊ¤È¤ÎÎ¥º§¤«¤é12Ç¯¡¢39ºÐÇÐÍ¥à¥Ð¥Ã¥°¥Ï¥°¡õ¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãá»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¾»Ìé(39)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤Îà¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Þ¤È¤µ¤ó¡¡¤ä¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ð¥¹¥±Ãç´Ö¤«¤é10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤·»µ®¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ORANGE RANGE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦YAMATO(41)=²Æì¸©½Ð¿È=¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃæÂ¼¤¬¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤·¤Æ頰¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢YAMATO¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬À¨¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤ä¤À¡¼¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª2¿Í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯5·î¤Ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤(42)¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢13Ç¯5·î¤ËÎ¥º§¡£ÃæÂ¼¤Ï23Ç¯¤ËµÜ¸ÅÅç¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÃÎ¿Í¤È¶¦Æ±¤ÇÅçÆâ¤Ë¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£