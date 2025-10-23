¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤Î¤è¤¦¡×66ºÐÂçÊªÇÐÍ¥à¿ÆÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¶¦±é¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
66ºÐÅÏÊÕ¸¬¡¢Ì¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈù¾Ð¤ß
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬(66)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½©¤ÎÉ÷¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤Ìë¤Ë¡¢»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¥Ö¥ë¥Í¥í¥¯¥Á¥Í¥ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê66ºÐ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î°É(39)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£21Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤¿¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï´ã¶À¤ò³Ý¤±Èù¾Ð¤ß¡¢°É¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°É¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Ë´¶·ã¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¶¦±é¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¹ñÊõ¤È¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÇÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²¿¤«¾¡¼ê¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ÉÍÍ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤Î¤è¤¦♡¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢05Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÆî²ÌÊâ¤È·ëº§¤·2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Ä¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂç(41)¡£