¡Öº£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢1·³Éüµ¢½éÆü¤Ç´ÓÏ½¤Îà3°ÂÂÇá¥é¥¤¥ÖBP»²²Ã¤ÇÆüËÜS½Ð¾ì¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬¡¢´ÓÏ½¤ÎÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü1·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ë4ÂÇÀÊ»²²Ã¡£°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò3ËÜÊü¤Á¡¢»Ä¤ë1ÂÇÀÊ¤â»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊÂÇµå²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆ£°æâ«ºÈ¤«¤éÄ¾µå¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹àÆóÎÝÂÇá¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤è¤·¤è¤·¡£2¥Ù¡¼¥¹¤ä¤í¤³¤ì¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¯ÄÅ¿¹Í¨µª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÅê¼ê²£¤òÈ´¤±¤ëàÃæÁ°ÂÇá¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁªµå´ã¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Íµå¡£Âç¹¾ÎµÀ»Áê¼ê¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎàÆóÎÝÂÇá¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖBP¤ò½ª¤¨¤¿¶áÆ£¤Ï¡Ö·ë²Ì¡¢ÆâÍÆ¤è¤êÉÝ¤µ¤¬¤Ê¤¯Î©¤Æ¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤â¥é¥¤¥ÖBP¤ä¤Ã¤Æ¡¢È¿Æ°¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£º£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£Éüµ¢¤ØÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¸å¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤½¤Î¸åÀÅÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£CS¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö·ãÆ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Û¤ó¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÀÀ¤¦¤Î¤Ïºòµ¨Æ¨¤·¤¿ÆüËÜ°ì¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£µîÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É½ª¤ï¤êÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤½ª¤ï¤êÊý¡¢2025Ç¯¤ò½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£