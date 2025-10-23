¡Ö¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Âà¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«»Ñá¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í!¡×¡ÖåºÎï¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¸ª¤òÁ´Éô½Ð¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡Ä
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Îà¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÆÃÏÂÙµ×¤¬ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡×¤Î¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖVOCE¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¸ª¤ò½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿ÅßÊªÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Á♡¡×¡ÖåºÎï¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£