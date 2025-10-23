¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÉ¦¡¢¼«Á°¡©¡×¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óµù»Õ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶á±Æ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¹§Ç·=2014Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

60¥­¥í¤ÎËî¤è¤ê¤â­à¶á±Æ­á¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Ž¥Ž¥Ž¥

¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬ÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Î­à¶á±Æ­á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£60¥­¥í¤ÎËî¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µðÂç¤ÊËî¤ÎÈø¤ò°®¤ê¡¢É¦¤ò¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤ËÀ¸¤ä¤·¤¿­àÊÌ¿Í­á¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£20Æü¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉ¦¤ÈËî¡¡À¨¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿À¤À¡×¡ÖÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Ìò¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö´Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ½é¡¢Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ¦¥¹¥´¡×¡ÖÉ¦¡¢¼«Á°¡©¡×¡ÖÎ¾Êý¶¯¤½¤¦¤À¤è¡×¡Ö60¥­¥í¤Î¥Þ¥°¥í¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇú¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö³¤Â±¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óµù»Õ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼Ì¿¿¤´ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤À¤ì¡ª¡©¡×¡Ö¥Ç¥«¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£