ハウステンボスに来年春、開業します。

佐世保市のハウステンボスに来年春、開業する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」。

世界で唯一、高精細の8KLEDを導入したアトラクションに乗って、大人気アニメ「エヴァンゲリオン」のオリジナルストーリーが楽しめます。

テレビシリーズ放送開始から30周年を迎えた、大人気アニメ「エヴァンゲリオン」。

まるで空を飛んでいるかのような体験ができる新アトラクション「エアクルーズ・ザ・ライド」のシステムを使い、高精細8KLEDの巨大ドームスクリーンで、ハウステンボスを舞台にしたオリジナルストーリーを楽しめます。

ハウステンボスが取り組む成長戦略の “第3弾” として登場する、今回の企画。

第1弾の「ミッフィー・ワンダースクエア」の導入後、今年の夏の期間の来園者が前年より3割増加するなど、好調が続いています。

髙村 耕太郎社長は「佐世保らしい形で、エヴァンゲリオンの世界を体感できる空間を創り上げることで、地域の歴史や文化にも新たな光を当てていきたい」としています。

24日のNIBnews every.では、成長戦略の取り組みを次々と展開している仕掛け人に、今後の展望を聞きました。