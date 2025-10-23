サッカーＪ１東京Ｖが２３日、清水戦（２５日・アイスタ）に向けて非公開で全体練習を行った。

ここ２試合は、いずれも降格圏にいた湘南、新潟に１―０で勝利。残り４試合の時点で勝ち点４２で、降格圏の１８位横浜ＦＣとの勝ち点差は「１０」。残留ラインとも言える勝ち点「４０」を超え、１４位の清水戦に勝利すれば自力でＪ１残留を決めることが出来る。それでも、城福浩監督は「すごく危機感を持って戦ったここ何試合かがあって、勝ち点は４０の大台という言い方がいいかね、我々は満足していないですけど、そこに乗せた後、そこからグンと伸びるチームと、足踏みしているチームがあるんですよね。それくらい、自分たちが立たされた立ち位置の中でやりきるのか、言い方は分からないですけど、ちょっとホッとするのか。おそらくそれがスプリント１本、あるいは靴一足分寄せて戻るのか、寄せずに戻らないのかという、おそらくちょっとしたことでゲームの緩みが出てくると思うので、対戦相手というよりも自分たち次第だなと。この勝ち点になって緩むチームなのか、今シーズン悔しい思いをして、ここまで戦ってきたことをしっかり証明するチームなのか。我々次第かなと思います」と気を引き締めた。

苦しんだシーズンの全ての始まりとなったのは、今季の国立で迎えた清水との開幕戦。２３年のＪ１昇格プレーオフ決勝のリベンジに燃える相手に０―１で敗れたことからだった。指揮官も「我々が２年目で、相手がそれこそ１年前のリベンジを果たすべくＪ１の舞台に上がってきたというような、そんな舞台にしてしまったというか。そういうカードになったのであれば、そういうストーリーは誰もが描けたと思う。それをはねのける力がなかったのは、相手の力が上回ったのか、我々がＪ１にいることが当たり前だと思って、５万の観衆の前でやれることが当たり前だと思って、ピッチに立ったのか。僕は両方あると思います」と振り返る。だからこそ、雪辱を果たして残留を確定させることに意味がある。「本当に我々次第だし、今年この状況を自分たちが苦しんだと言うべきか、ふがいないと言うべきか、去年と違うというのは他の人の評価に任せますけど、我々のクラブの規模の中で２年目がどれだけ苦しいもので、もがいてきたものなのかは、我々にしか分からなくて。それはあの９０分間からスタートしたという思いが強くしているので、そこを忘れないでこの試合に臨まないといけない」と強調。苦しんだシーズンも残り４試合。Ｊ１最年長監督が指揮するＪ１の２０クラブで最も若いチームは、まだまだ成長を続けていく。