¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¹á¹Á³ô¤Ï²¼¤²¸ÂÄêÅª¡¡¥È¥é¥ó¥×¡Ö¥¿¥³¼è°ú¡×¥¤¥ó¥É³ô1Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ¡¡ÊÆ°õ¹ç°Õ´Ö¶á
Åìµþ»þ´Ö14:08¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25767.54¡Ê-14.23¡¡-0.06%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3888.08¡Ê-25.68¡¡-0.66%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27557.09¡Ê-91.82¡¡-0.33%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3851.38¡Ê-32.30¡¡-0.83%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 9038.70¡Ê+8.68¡¡+0.10%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 85211.56¡Ê+785.22¡¡+0.93%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©·ã²½·üÇ°¤¬½ÅÀÐ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆ¹ñÀ½¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢À½ÉÊ¤ÎÃæ¹ñÍ¢½ÐÀ©¸Â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©ºÆÇ³¤ÇºÆ¤ÓÊÆ³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¾Ç¤Ã¤¿¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¿¥³¼è°ú¤Ç»Ô¾ì¤Ë¤ä¤ä°ÂÅÈ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï²¼Íî¤â²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢³ô¤Î¾å¾º¤¬Áê¾ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ¦ÂÑ¤Ï¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊÆÀ¯¸¢¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÂç¼ê2¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤Ç¾å¾º¡£1¥Ð¥ì¥ë¡á60¥É¥ëÂæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥É³ô¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢ÊÆ°õ¸ò¾Ä¿ÊÅ¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬¥í¥·¥¢¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¤ò40%ºï¸º¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É»æ¤Ë¤è¤ë¤ÈÆó¹ñ´Ö¶¨µÄ¤ÏºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ¥¤¥ó¥É´ØÀÇ¤Ï¸½ºß¤Î50%¤«¤é15%-16%¤Ë¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á»Ô¾ì¤Ç´á¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Þー¥È¤¬9%Ä¶µÞÍî¡£LABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ250%µÞÁý¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¥é¥Ö¥Ö¤Ï²Æ¤ò¥Ôー¥¯¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏÅ¾Çä»Ô¾ì¤Ç²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥Þー¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ïº£Ç¯¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨26Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸ºÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£
