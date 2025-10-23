東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【その他】
トランプ米大統領
気分が乗らないためプーチン露大統領との会談をキャンセルした
プーチン氏との会談は進展がない、良好ではあるものの結局何の結果も生まない
ロシア石油大手ロスネフチとルクオイルとその子会社30社に対して制裁を科す
「トマホーク」の使い方を他国には教えない、使い方習得に1週間の集中訓練が必要
石油精製会社幹部
米制裁を受けインドへのロシア産原油の供給ほぼゼロにまで減少すると予想（BBG）
トランプ米大統領
インドのモディ首相がロシア原油の輸入を40%削減すると言った
