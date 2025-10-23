「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われる。涙あり、ガッツポーズあり、珍事あり…これまでさまざまな“ドラマ”が生まれた「運命の一日」。過去に話題となったドラフトを振り返る。

【1985年 甲子園のヒーロー「KKコンビ」が…】 巨人と相思相愛との情報が流れていたPL学園・清原和博内野手を西武、近鉄、阪神など6球団が1位指名。巨人の1位は早大進学を表明していた清原の同僚・桑田真澄投手で清原は涙を流した。西武入りした清原は高卒新人最多の31本塁打。この記録は今も破られていない。87年の日本シリーズでは巨人を倒し日本一、清原は試合終了直前に涙を流した。

【1989年 野茂を筆頭に逸材そろう】 新日鉄堺・野茂英雄投手に史上最多の8球団が1位指名。抽選で近鉄が交渉権を獲得した。外した球団では大洋が東北福祉大・佐々木主浩投手、ロッテが早大・小宮山悟投手を1位指名。単独1位では中日がNTT東京・与田剛投手、西武が松下電器・潮崎哲也投手、広島がNTT中国・佐々岡真司投手と好投手がずらり。「黄金ドラフト」と呼ばれた豪華版だった。

【1990年 ロッテに悲鳴】 亜大・小池秀郎投手が前年の野茂に並ぶ8球団からの指名を受けた。クジを当てたロッテ・金田正一監督はガッツポーズだったが小池自身は入団拒否を事前に伝えていた球団だっただけにぼうぜん。会見場で見守っていた約300人の学生からも驚きの声や悲鳴が上がった。その後、小池は社会人・松下電器に進み、92年に大学時代にクジを外した近鉄の1位指名を受けプロ入りした。

【1991年 飛躍した高卒4位指名】 オリックスの4位指名は愛工大名電・鈴木一朗投手。入団後は外野手に転向し94年に登録名をイチローとしてからの活躍は周知の通りだ。近鉄は4位で渋谷・中村紀洋内野手を指名。NPB通算404本塁打を記録した。なお、この年大卒では東北福祉大・金本知憲外野手が広島、東洋大・桧山進次郎内野手が阪神から4位指名と実績を残した選手がプロ入りした。