巨人の1軍投手チーフコーチなど14年の指導者歴を誇る阿波野秀幸氏（61）が自身のYouTube「阿波野チャンネル」を更新。自身が推すドラフト指名投手、隠し球も含めた6人の特徴と最適球団を挙げた。

阿波野氏が「打者から見てボールが速い投手。打ちづらいだろうな、という選手を選んだ」と明かした。

（1）伊藤樹投手（早大） 「総合力の高さを感じます。けん制だったり守備のスキル。変化球も扱える」とし、即戦力の先発としてヤクルトを最適球団に挙げた。

（2）山城京平（亜大） 「最速154キロ左腕。キレ、コントロールのある先発タイプ」で、セ・リーグ向き。

（3）齊藤汰直（亜大） 「最速152キロ右腕。ダイナミックなフォームのパワー系。ショートイニング向きのタイプ」で、リリーフで活躍するならパ・リーグ、今ならロッテが必要とするかもしれない。

（4）石垣元気（健大高崎） 阿波野氏も大注目の最速158キロの高校生右腕。「日本一のピッチャーに育ててほしい。ボールのスピードと強さがあり即戦力になり得るが、1年間投げるスタミナは分からない」。戦力の安定したセ・パの上位で投手出身監督のチームが理想といえば阪神！？

ここからが“阿波野的”隠し玉。

（5）ヴァデルナ・フェルガス（青学大） 「1メートル89の長身でオーバースローの本格派と思いきや左のサイドスロー。いい味出している。これは打ちづらいだろうな。投手コーチとしてはこういうピッチャーが1人ブルペンに入ってきたらありがたい」。巨人、DeNAあたりは欲しいタイプかもしれない。

（6）冨重英二郎（BC神奈川） 「151キロ左腕。1年目から戦力になる。スリークォーター気味でクロスするボールを投げる」。複数球団が興味を示しているという。