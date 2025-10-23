ÌÜ¤ÈµÓ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿70ºÐ¤Î¶õ¼ê»ÕÈÏ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¡×ÌÜÉ¸¤Ï¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¤ÎÃµÄå¡È´éÌÌ¡É¡ÄÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬10·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢70ºÐ¤Î¶õ¼ê»ÕÈÏ¤¬²áµî¤Î²ø²æ¤Ç¼º¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û40Ç¯Á°¤Î»ÕÈÏ¤Î»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¶õ¼ê»ÕÈÏ¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÃËÀ¡Ê55¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡Ø»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»ÕÈÏ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤âÆ»¾ì¤Ç»ØÆ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÌÜ¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¾ì¤Î»ØÆ³¤â¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Æ»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼ê¤ò°ú¤«¤ìÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ä¤¤Îý½¬¤Ë²»¤ò¾å¤²Æ»¾ì¤ò½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â½ÐÌá¤ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡¢¸·¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ÕÈÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦1ÅÙ¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò½³¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÌòÅö»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇØ¤Î¹â¤¤ÌÚ¤ÎÍÕ¤ò²ÚÎï¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Ë¼õ¤±¤¿Æ¬¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤«¡¢Â¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÕÈÏ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï176¥»¥ó¥Á¡£ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇØ¤è¤ê¹â¤¯½³¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤ÃµÄå¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£»ÕÈÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¡¡¿ÈÄ¹186¥»¥ó¥Á¤Î±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤¬°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¤Ø¡£»ÕÈÏ¤Ïº£Ç¯¤Ç70ºÐ¤À¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÆ¬¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢Â¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÕÈÏ¤Ï¶õ¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÏÌ¿¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¿¥Ð¥³¡Ê²Ð¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤ò¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¤Æ½³¤ë¤Û¤É¡¢¹â¤µ¤ÈÀµ³Î¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢µÓ¤Î¹â¤µ¤Ï±Ê¸«ÃµÄå¤Î¹ø¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»ÕÈÏ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇØ¤è¤ê¹â¤¯½³¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö±Ê¸«¤Î´é¡×Ä¾·â¤Ç¤¢¤ë¡£»ÕÈÏ¤Ï¡¢Â¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÄË¤ß¤¬Áö¤ê¡¢½³¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢±Ê¸«ÃµÄå¤Ï¡¢ïªµäÀ°¹ü±¡¤ÎÀèÀ¸¤È¡¢Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¶õ¼ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î2Ì¾¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÕÈÏ¤ÎÂÎ¤ÎÎÏ¤ÏÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¬¤«¤é¤Î¿À·Ð¤ÎÅÁÃ£¿®¹æ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ïªµäÀ°¹ü±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢Æ¬Äº¤Ø¤Îïª¤äÂ¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î»Ü½Ñ¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È»ÕÈÏ¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡×¤È´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ÕÈÏ¤ÏºÆ¤Ó¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿±Ê¸«ÃµÄå¤Î´é¤Î¹â¤µ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢²ÚÎï¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦ºÇ¶¯¤Î»ÕÈÏ¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£º£Æü¤½¤ì¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£