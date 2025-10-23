高市新内閣の小野田紀美経済安全保障大臣が、認証式で着用したドレスをめぐる憶測について否定しました。

【映像】2人の「銀色ドレス姿」（全身・複数カット）

小野田大臣は、21日に行われた高市新内閣の認証式で銀色のドレスを着用。この衣装についてSNS上では「片山氏が初入閣した時の銀色のドレスを譲り受けたのではないか」などと憶測が広がっていました。

小野田大臣は22日、自身のXを更新し、SNS上での憶測を否定。「任命式時の私の服が片山大臣が以前お召しになっていたものと同じでは?譲っていただいた?と聞かれるのですが、昨日着ていた服は以前着ていたこれと同じで自前のものです。宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので急いで買おうとしても選択肢が少なくてかぶりがちかもしれませんね」と、以前、自ら購入した自前のドレスであると明かしました。

この投稿に対して、Xのユーザーからは、「今回、入閣された女性二人の初入閣のお衣装が同じスタイルだったなんて、なんだかとても素敵な縁ですね｣「光沢があってとても上品なお召し物で宮中でもお似合いでした｣「ドレス素敵でカッコよかったです」といった反応が広がっています。

また、アベマニュースの取材で、小野田大臣のドレスと、7年前の片山大臣のドレスが同一の衣装であることが判明。

この商品を製造・販売している婦人用フォーマル服の専門会社「東京ソワール」によると、銀色のドレスは、ラインストーンが特徴的なジャケットとエレガントな素材が特徴的なワンピースを組み合わせたもので、いずれも、価格は5万3900円ということです。

（ABEMA NEWS）