トッテナムのゴールを脅かした南野拓実「決められず勝ち点を落としてしまった」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節が22日に開催され、MF南野拓実が所属するモナコはホームでトッテナムと0-0で引き分けた。
ベンチスタートの南野は後半25分に途中出場。終盤に複数のチャンスを迎えたものの、後半37分の決定的なボレーシュートがクロスバーを越えるなど、最後までゴールを奪えなかった。
UEFA公式サイトによると、南野は試合後に反省の言葉を口にしている。
「個人的に、この試合は残念です。僕にも2、3回チャンスがあったのに決められず、勝ち点を落としてしまったと感じています」
一方で「ピッチ上ではポジティブな面もたくさんありました。プレミアリーグの強豪トッテナムを相手に、多くのチャンスを作ることができました」と収穫も語った。
モナコは3試合を消化し、2分1敗(勝ち点2)で36チーム中27位。次節は11月4日に行われ、敵地でボデ・グリムトと戦う。
ベンチスタートの南野は後半25分に途中出場。終盤に複数のチャンスを迎えたものの、後半37分の決定的なボレーシュートがクロスバーを越えるなど、最後までゴールを奪えなかった。
UEFA公式サイトによると、南野は試合後に反省の言葉を口にしている。
一方で「ピッチ上ではポジティブな面もたくさんありました。プレミアリーグの強豪トッテナムを相手に、多くのチャンスを作ることができました」と収穫も語った。
モナコは3試合を消化し、2分1敗(勝ち点2)で36チーム中27位。次節は11月4日に行われ、敵地でボデ・グリムトと戦う。