『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月17日に放送され、石川県輪島市名舟町に伝わる郷土芸能「御陣乗太鼓」を愛する3歳児の熱い夢を叶えようとする様子が描かれた。

【映像】鬼のお面を被った3歳児が太鼓を披露する様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「御陣乗太鼓を愛する3歳児」は、和歌山県の女性（34）から寄せられた次のような依頼だ。

『この度は3歳の息子、チトセの夢を叶えてもらいたく依頼しました。息子は1年以上前から御陣乗太鼓という石川県輪島市の名舟町に伝わる郷土芸能に夢中です。御陣乗太鼓は鬼のようなお面をつけて数人で太鼓を打ち鳴らすのですが、鬼が髪を振り乱し、うなり声を上げて太鼓を叩く姿は、大人でも怖さを感じるほどの迫力です。でも息子は大好きで「鬼さんの太鼓」と呼び、毎日動画を見ては真似をして自主練習に励んでいます。最近では「鬼さんと一緒に太鼓を叩きたい」と夢を語るようになりました。しかし調べてみると、御陣乗太鼓を叩くことが許されているのは名舟町に住む男性だけなのだそう。そこでお願いです。一度だけでも構いません。どうか鬼さんと一緒に太鼓を叩くという夢を叶えていただけませんか』

さっそく松井ケムリ探偵は、依頼者の自宅がある和歌山県を訪ね、3歳のチトセ君と対面。チトセ君は御陣乗太鼓が大好きで、特に鬼のお面である「夜叉面（やしゃめん）」に憧れているという。自宅では収納ツールを太鼓代わりにして、表情や掛け声を含め、3歳とは思えないほどの熱いパフォーマンスを披露してくれた。松井探偵はその熱い思いを受け、チトセ君の「鬼さんに会いたい」という願いを「絶対に合わせてやる」と約束した。

松井探偵は石川県輪島市名舟町の御陣乗太鼓保存会に連絡を取り、チトセ君の願いを伝えると、保存会は「ぜひぜひ、私たちも嬉しいです」と快諾。そして、依頼者らと輪島市名舟町集会所へ。その周囲には震災の爪痕が残っていたものの、保存会の方々は震災被災者でありながら「これがあるから頑張れる」と太鼓への情熱を語った。保存会によると、御陣乗太鼓は今から450年ほど前、上杉謙信が攻めてきた際に、村人たちが海の海藻などで仮面を作り、太鼓を打ち鳴らして追い払ったことが始まりだという。

チトセ君は憧れの保存会を前に、「御陣乗太鼓やりたいです」と直接お願い。しかし、保存会からは、この太鼓には「名舟町で生まれ住んでる男しか受け継いではいけないルールがある」と伝統の重みが伝えられた。それでもチトセ君は「いっぱい頑張ってるから、一緒にやりたい」と懸命に食い下がる。チトセ君の熱意に押され、保存会は特例として、テストを実施することが決定した。

テストでは日々の練習もあり、見事合格。保存会メンバーは「すごいですね。リズムもちゃんとしてるし、叩き方も力強い。ほぼ完璧」と、本物の太鼓を叩いた経験があるのかと驚くほど絶賛した。

そして、チトセ君は生まれて初めて本物の太鼓を叩き、さらに憧れの鬼さんと一緒に御陣乗太鼓を披露。チトセ君が「楽しかった」と満面の笑みを見せると、保存会メンバーはチトセ君の太鼓を「100点」と評価。そして「私たちの後継者の1人として頑張ってもらいたい。是非引っ越してきてください」と、3歳児に熱烈なスカウトを送った。