AOKIの疲労回復ウェアに、寒い季節に嬉しいフリースタイプが登場
AOKIは、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」のフリースタイプを発売した。
RECOVERY CARE＋(リカバリーケアプラス)」フリースタイプ
同商品は、寒くなるこれからの季節も安心して着用できるフリースタイプの疲労回復ウェア。身体から発する遠赤外線エネルギーを高濃度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる。
フリースならではの温かさに加え、ニット素材ならではのストレッチ性もあり、着心地は快適。リラックスして着用できるゆったり＆シンプルなシルエットを採用した。
カラーは黒・茶・ベージュの3色(茶はオンライン限定展開)。男女兼用で使用できるシリーズのため、使いやすい色をラインナップした。トップスの袖口とパンツの裾口には、静電気防止テープを付けた。
サイズはS〜3L。価格は1万3,200円。
