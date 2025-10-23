元モー娘。生田衣梨奈、キャミワンピ姿で香港満喫 元アイドルとの旅行ショット公開「可愛すぎる」「笑顔尊い」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】元モーニング娘。の生田衣梨奈が10月21日、自身のInstagramを更新。香港旅行ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。「幸せそうな笑顔尊い」香港満喫ショット
生田は「本村碧唯ちゃんと行ってきたよ！香港合流やったけんまさかの初めての1人で海外旅…」とつづり、2023年7月のHKT48卒業と同時に芸能界を引退した元HKT48の本村碧唯さんとの香港ディズニーランドでの2ショット写真を投稿。本村さんと並んで笑顔でピースポーズの生田は、ピンク色のキャミソールミニワンピースに耳カチューシャ姿で色白で引き締まった腕のラインを披露している。
この投稿には「2人とも可愛い」「幸せそうな笑顔尊い」「ピンクのミニワンピが最高に似合ってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆生田衣梨奈、キャミワンピース姿のオフショットを公開
◆生田衣梨奈の投稿に反響
