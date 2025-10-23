元ベビタピ店員・ののち「裸眼にほぼすっぴん」オフ感あふれる写真に反響「可愛すぎる」「脚綺麗」
【モデルプレス＝2025/10/23】クリエイターのののちが10月21日、自身のInstagramを更新。「セサミストリート」モチーフの部屋でくつろぐオフ感あふれるショットを公開した。
【写真】22歳原宿系美女「裸眼にほぼすっぴん」
ののちは「セサミストリートワクワクルーム ユニバの次の日もユニバ気分の人」と記し、壁に「セサミストリート」のキャラクターがたくさん描かれたホテルでの写真を公開。「裸眼ほぼすっぴんお部屋で写真撮りたくて ちょっとメイクしたの」とナチュラルなメイクにトラックジャケットとハーフパンツのラフな装いで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「裸眼にほぼすっぴんなのに可愛すぎる」「お部屋もののちも素敵」「脚真っ直ぐで綺麗」「コーデ神」「脚綺麗」などと反響が寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。
SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
◆ののち「裸眼にほぼすっぴん」くつろぎショット公開
◆ののち“犬系彼女”・ベビタピ店員として話題に
