永島優美アナ、父・永島昭浩氏との2ショット公開「そっくり」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】元フジテレビアナウンサーの永島優美が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。父で元サッカー日本代表の永島昭浩氏との親子共演を告知し、反響が寄せられている。
優美は「明日『ぽかぽか』に出演します」とフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）の出演を告知し、昭浩氏との2ショットを公開。「父と2人で生放送…大丈夫かな？笑」と不安な気持ちも明るくつづっている。
この投稿には「そっくりなお顔」「仲良し家族」「素敵な2ショット」「こんな父娘関係憧れ」などの反響が寄せられている。
