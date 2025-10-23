上品できらびやかなデザイン！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”スヌーピー グッズ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの冬季限定イベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”が、2025年11月19日(水)から2026年1月4日(日)まで開催されます。
期間中、ご褒美にもギフトにもおすすめなシーズングッズが新登場！
今回は、上品できらびやかな「スヌーピー」のアイテムを紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”スヌーピー グッズ
販売場所：スヌーピー・スタジオ・ストアなど
“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”では、上品できらびやかな「スヌーピー」のアイテムがラインナップされます。
お気に入りを身に着けてパークを楽しむのはもちろん、家族や友人へのギフトとしてもぴったり！
1年を頑張った自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめのアイテムです。
冬の装いがおしゃれな「スヌーピー」のマスコットキーチェーン！
ブルーの帽子とマフラーを身につけた「スヌーピー」が愛らしいデザインです。
きらきらとしたチャームも付いています☆
大切な人へのギフトにもおすすめな、上品なデザインが魅力！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”で販売される、「スヌーピー」の限定グッズの紹介でした。
