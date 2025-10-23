ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年11月4日(火)から2026年1月4日(日)までの期間、初の食の祝祭“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”が開催されます。

今回は、エントランスに位置するフレンチスタイルのカフェ『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』で提供される、クリスマス限定の本格派ケーキを紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”ケーキ

販売期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月4日(日)

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』

“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”は、パークの仲間たちをモチーフにしたメニューや、寒い季節にうれしいあったかグルメがパーク全体に並ぶ、心躍る食の祝祭です。

その一環として、『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、艶やかでアートのようなクリスマスケーキが2025年も3種類登場します！

眺めるだけでも心躍る、本格派のラインナップです。

クリスマス・パフェ 〜ベリー&ピスタチオ~

鮮やかな層が美しい、カップ入りのパフェ。

ベリーの酸味とピスタチオのコクが楽しめる一品です。

トップにはクリスマスツリーのようにデコレーションされています☆

サンタクロース 〜キャラメル&ラズベリー~

サンタクロースの帽子をモチーフにした、愛らしいドーム型のケーキ！

キャラメルの濃厚な甘さと、ラズベリーのキュンとした酸味のハーモニーが楽しめます。

ムース・オ・ショコラ 〜オランジェ&カルダモン~

艶やかなチョコレートでコーティングされた、大人な味わいのムースケーキ。

オレンジの爽やかな香りに、カルダモンがアクセントを加えます。

クリスマスのオーナメントのような美しい見た目も魅力です！

自然と笑顔がこぼれるような、アートなクリスマススイーツが盛りだくさん☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』の“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”ケーキ3種の紹介でした。

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンタ帽モチーフも！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”ケーキ appeared first on Dtimes.