ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年11月4日(火)から2026年1月4日(日)までの期間、初の食の祝祭“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”が開催されます。

テーブルサービスのレストラン『パークサイド・グリル』では、ランチタイムとディナータイムそれぞれに、ゆったりと味わえる特別なクリスマス限定メニューが登場します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『パークサイド・グリル』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー

開催期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月4日(日)

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『パークサイド・グリル』

“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”は、パークの仲間たちをモチーフにした時季限定メニューや、寒い季節にうれしいあったかグルメがパーク全体に並ぶ、心躍る食の祝祭です。

ゆったりとした時間を感じる内装の『パークサイド・グリル』では、にぎわいを楽しんだあとに、落ち着いて味わう特別なメニューが用意されます。

アンガス牛と阿波尾鶏のクリスマス・グリルプレート

販売時間：OPEN〜15:00

ランチタイムには、人気のグリルプレートがクリスマス仕様になって登場！

「アンガス牛と阿波尾鶏のクリスマス・グリルプレート」は、ジューシーなアンガス牛と阿波尾鶏を一度に楽しめる豪華な一皿です。

クリスマスツリーを模した付け合わせやスープ、パンもセットになった、ごちそう感あふれるプレートです。

ホワイトクリスマス・プレミアムコース

販売時間：17:00〜 [cite: 31]

ディナータイムには、特別な夜を締めくくるのにおすすめの「ホワイトクリスマス・プレミアムコース」が提供されます。

前菜からメインディッシュ、デザートまで、料理の一皿ごとに驚きや喜びが込められています。

大切な人と過ごすクリスマスの夜にぴったりの、プレミアムなコースメニューです☆

ランチとディナー、それぞれの時間帯でクリスマスならではの本格的な味わいが楽しめる！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『パークサイド・グリル』の“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニューの紹介でした。

