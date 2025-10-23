◾️＜ASOBIEXPO HAWAII 2026 - Japanese Pop Culture Experience -＞

開催地：米国ハワイ州 ホノルル市

会場：TOM MOFFATT WAIKIKI SHELL(トム・モファット・ワイキキ・シェル)

主催：ASOBIEXPO HAWAII Committee（ASOBIEXPO HAWAII実行委員会）

(ASOBISYSTEM CO., LTD / JTB Hawaii Travel, LLC)

後援：ホノルル フェスティバル財団 / 株式会社JTB

開催日時：2026年3月16日（月） （時間は後日発表）

ホームページ：https://asobiexpo.com/hawaii2026

ツアー情報：オリジナル特典＆優先席チケット付きオフィシャルファンクラブツアー

https://jtb-entertainment.net/tour/2026/asobiexpo26/

チケット情報 ：イベント入場チケットは、2025年12月頃、販売開始予定です。

準備が整い次第イベントホームページにて詳細を発表いたします。また、販売される座席は、後方席(Upper Terraceシート）、並びに芝生エリア(Lawn)のみを予定しております。詳しくはASOBIEXPO HAWAII 運営事務局(JTB Hawaii Travel, LLC内) event@jtb-hawaii.comまでお問い合わせください。

◇出演アーティスト

唯一無二の世界観でジャパニーズポップアイコンとして注目を集め、2022年に出演を果たした世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」でのパフォーマンスが世界中で話題を呼んだきゃりーぱみゅぱみゅ、キャッチーな楽曲と“NEW KAWAII”を体現したパフォーマンスで国内のみならず海外のファンも急増中のFRUITS ZIPPERの出演が決定しました。日本のポップカルチャーを象徴するアーティストたちがハワイに集い、音楽を通じて日本と世界がつながる特別な夜を創り出します。

◇取り組みの背景と各社の役割

JTBとアソビシステムは、2025年2月、日本文化の価値創造と世界に通じるカルチャーの創出・発信を目的に戦略的パートナーシップ契約を締結しました。両社は、地方自治体・DMO・企業等と連携しながら、日本文化の新たな価値を掘り起こし、国内外に発信する取り組みを進めています。具体的なプロジェクトの一つが 「ASOBIEXPO HAWAII」 です。アソビシステムは音楽をはじめとする日本のポップカルチャーをさまざまなプロジェクトを通して世界へ発信しています。アーティストのプロデュースやコンテンツ開発における強みを生かし、アーティストブッキング、クリエイティブディレクション、イベントコンテンツの企画を担います。JTBグループのJTB Hawaii Travel, LLC (JTBハワイトラベル)は、ハワイ現地における広範なネットワークと運営ノウハウを活用し、会場運営、旅行商品の開発、プロモーションを担当します。

◇今後の展望

＜ASOBIEXPO HAWAII＞は、日本発のカルチャーを通じた国際交流の促進と、ハワイにおける観光振興への持続的な貢献を目指していきます。アソビシステムは、日本独自のカルチャーを発信し続け、次世代を担う若年層に向け新たな体験を創出していきます。JTBは、地域や観光事業者とのネットワークを生かし、観光資源としての価値を高めながら、来訪者に特別な体験を届けます。両社が協働・共創することで、世界に向けて、日本文化の新たな価値を発信し続けてまいります。

＜ASOBISYSTEM CO., LTD(アソビシステム株式会社)について＞

社名 アソビシステム株式会社（英文名：ASOBISYSTEM CO., LTD)

所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目26-8 PHAROS神宮前

代表取締役 中川悠介

日本のポップカルチャーを発信するクリエイティブプロダクションとして、アーティスト／モデル／アクター／クリエイターのマネジメント、音楽フェスやファッションイベントなど様々なイベントの企画・制作、メディア運営、店舗事業、地方創生事業、インバウンド事業など、原宿を拠点に国内外で幅広く展開しています。

URL: https://asobisystem.com/

＜JTB Hawaii Travel, LLC (JTBハワイトラベル)について＞

社名 JTBハワイトラベル（英文名：JTB Hawaii Travel, LLC)

所在地 2155 Kalakaua Ave., 9th Floor, Honolulu, Hawaii 96815-2351

社長 梶原 友幸

JTBハワイは、ハワイを訪れる世界中の顧客に対し、旅行の企画・手配、運輸、商業、イベントなどのサービスを提供しているJTBグループの現地法人です。さまざまな人流・物流・商流の創造による交流人口の拡大を通じ、地域や観光事業者の課題解決に向けたソリューションを提供しています。

URL: https://www.jtb-hawaii.com/ja/

◆＜ホノルル フェスティバル＞について

イベント名称 第30回 ホノルル フェスティバル

開催日 2026年 3月13日（金）〜15日（日）

会場 ハワイ・ホノルル(オアフ島)

ハワイコンベンションセンター他

主催 ホノルル フェスティバル財団

環太平洋文化交流促進を目的としたお祭りで、毎年開催されている

ハワイ最大の文化交流イベントです。

テーマを「パシフィック・ハーモニー」“愛と信頼”とし、目的を「異民族の文化交流によって平和的な生き方を模索する」こととしています。これからも引き続き、民族や世代をこえた交流の輪を広げ、日本とハワイ、ひいては環太平洋諸国との親善の輪をより大きく幾重にも創り、世界平和に少しでも貢献したいと考えています。また、同フェスティバルはハワイの方々には日本の様々な文化に接する機会となり、日本からご参加の皆さまにはハワイの国際色豊かな多民族社会の文化に接する機会となっています。