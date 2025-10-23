ハローキティとスヌーピーのかわいさが詰まったメニュー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2025年11月4日(火)から開催される“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”
ハリウッド・エリアの『スタジオ・スターズ・レストラン』では、2025年11月6日(木)より、キャラクターモチーフの特別なクリスマス限定メニューが提供されます☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー
開催期間：2025年11月6日(木)〜2026年1月4日(日)
販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハリウッド・エリア『スタジオ・スターズ・レストラン』
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』には、「ハローキティ」や「スヌーピー」をモチーフにした、見ても食べても心が満たされるメニューが登場！
寒い季節にうれしいあったかグルメや、クリスマスの定番スイーツがラインナップされます。
ポットパイ 〜ホタテとエビのチャウダー〜
「ハローキティ」がデザインされたカップで提供される、熱々のポットパイ！
中にはホタテとエビのチャウダーが入っており、寒い季節にぴったりの一品です。
「ハローキティ」の大好物“りんご”をモチーフにした付け合わせもかわいいプレートです☆
ローストチキン ~デミグラス&ベリーソース~
“スヌーピー”をモチーフにした、クリスマスにぴったりのローストチキン！
骨型パイが印象的な「スヌーピー」らしい一皿です。
デミグラスソースとベリーソースの2種類のソースで味わえます。
ブッシュ・ド・ノエル 〜ショコラ&マロン~
デザートには、クリスマスの定番スイーツ「ブッシュ・ド・ノエル」が登場！
ショコラとマロンのクリームを使ったケーキに、「スヌーピー」のお顔がトッピングされています☆
リースケーキ 〜キャラメル＆ピスタチオクリーム〜
「エルモ」のお顔が中央に乗った、かわいらしいリース型のケーキ！
ピスタチオクリームでクリスマスリースを表現し、プレゼントや星、ストロベリーがカラフルにデコレーションされています。
キャラメルとピスタチオクリームのハーモニーが楽しめるスイーツです☆
ホワイト・ツリーケーキ 〜アップル＆ヨーグルト〜
「ハローキティ」がデザインされた、ホワイトクリスマスがテーマのケーキ。
アップルとヨーグルトを使用した、爽やかな味わいの一品です。
白いクリームやトッピングが、雪の積もったツリーのようで素敵です！
ハンバーガー 〜BBQ プルドポーク〜
「エルモ」カラーの赤いバンズが印象的なハンバーガー！
BBQプルドポークがたっぷりサンドされた、ボリューム満点の一皿です。
付け合わせのポテトには「ELMO」の文字型ビスケットも添えられています☆
「ハローキティ」と「スヌーピー」のかわいさが詰まった、心温まるクリスマス限定メニュー！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』のクリスマス限定メニューの紹介でした。
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
TM & © Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ハローキティとスヌーピーのかわいさが詰まったメニュー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー appeared first on Dtimes.