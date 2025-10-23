ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで2025年11月4日(火)から開催される“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”

ハリウッド・エリアの『スタジオ・スターズ・レストラン』では、2025年11月6日(木)より、キャラクターモチーフの特別なクリスマス限定メニューが提供されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー

開催期間：2025年11月6日(木)〜2026年1月4日(日)

販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハリウッド・エリア『スタジオ・スターズ・レストラン』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』には、「ハローキティ」や「スヌーピー」をモチーフにした、見ても食べても心が満たされるメニューが登場！

寒い季節にうれしいあったかグルメや、クリスマスの定番スイーツがラインナップされます。

ポットパイ 〜ホタテとエビのチャウダー〜

「ハローキティ」がデザインされたカップで提供される、熱々のポットパイ！

中にはホタテとエビのチャウダーが入っており、寒い季節にぴったりの一品です。

「ハローキティ」の大好物“りんご”をモチーフにした付け合わせもかわいいプレートです☆

ローストチキン ~デミグラス&ベリーソース~

“スヌーピー”をモチーフにした、クリスマスにぴったりのローストチキン！

骨型パイが印象的な「スヌーピー」らしい一皿です。

デミグラスソースとベリーソースの2種類のソースで味わえます。

ブッシュ・ド・ノエル 〜ショコラ&マロン~

デザートには、クリスマスの定番スイーツ「ブッシュ・ド・ノエル」が登場！

ショコラとマロンのクリームを使ったケーキに、「スヌーピー」のお顔がトッピングされています☆

リースケーキ 〜キャラメル＆ピスタチオクリーム〜

「エルモ」のお顔が中央に乗った、かわいらしいリース型のケーキ！

ピスタチオクリームでクリスマスリースを表現し、プレゼントや星、ストロベリーがカラフルにデコレーションされています。

キャラメルとピスタチオクリームのハーモニーが楽しめるスイーツです☆

ホワイト・ツリーケーキ 〜アップル＆ヨーグルト〜

「ハローキティ」がデザインされた、ホワイトクリスマスがテーマのケーキ。

アップルとヨーグルトを使用した、爽やかな味わいの一品です。

白いクリームやトッピングが、雪の積もったツリーのようで素敵です！

ハンバーガー 〜BBQ プルドポーク〜

「エルモ」カラーの赤いバンズが印象的なハンバーガー！

BBQプルドポークがたっぷりサンドされた、ボリューム満点の一皿です。

付け合わせのポテトには「ELMO」の文字型ビスケットも添えられています☆

「ハローキティ」と「スヌーピー」のかわいさが詰まった、心温まるクリスマス限定メニュー！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』のクリスマス限定メニューの紹介でした。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5091102

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティとスヌーピーのかわいさが詰まったメニュー！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スタジオ・スターズ・レストラン』“ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル”メニュー appeared first on Dtimes.