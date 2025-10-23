「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われる。涙あり、ガッツポーズあり、珍事あり…これまでさまざまな“ドラマ”が生まれた「運命の一日」。過去に話題となったドラフトを振り返る。

【1979年 のちの名将に6球団が競合】 各球団が1回ごとに希望選手を提出し、重複した場合は抽選、単独の場合は選択確定、抽選に外れた球団はウエーバー順に指名と方式が変更となって2年目。早大・岡田彰布内野手を6球団が1位指名し抽選で阪神が交渉権を獲得した。阪神は前年も4球団が1位競合の作新学院職員・江川卓投手の交渉権を獲得しており、「クジ引きに強い阪神」を印象づけた。

【1980年 若大将は念願の巨人に】 巨人の長嶋茂雄監督が解任された直後のドラフト。東海大・原辰徳内野手を4球団が1位で指名。抽選で交渉権を獲得したのは就任直後の巨人・藤田元司監督だった。同年は王貞治が現役を引退しており、長距離砲の獲得はチームにとって最重要ポイント。原はその期待に応えるように1年目の81年に22本塁打し新人王を獲得。チーム8年ぶりの日本一奪回に貢献した。

【1982年 甲子園のスターは外したけれど…】 5季連続で甲子園に出場した早実・荒木大輔投手をヤクルトと巨人が1位指名。先にクジを引いたヤクルト・相馬球団社長の“黄金の左腕”が力を発揮し交渉権を獲得した。荒木を外した巨人は市川口・斎藤雅樹投手を外れ1位で指名。荒木はケガで苦しんだが、斎藤はサイドスローに転向して開花、89、90年に2年連続20勝するなど巨人のエースになった。

【1984年 西武わずか3人の指名】 3年ぶりV逸の西武はオフの補強が注目されたが、1位指名の明大・広沢克己内野手はヤクルトが交渉権を獲得。外れ1位で水戸商・大久保博元捕手を指名した。2位は吉田・田辺徳雄内野手、3位は元プリンスホテル・高山郁夫投手と3人の指名で終了。ドラフト会議に出席した広岡達朗監督は「現有の若手選手と比べて力の劣る選手を獲る必要はない」と話した。