バレーボール男子日本代表の郄橋藍（24）が有名ギャルインフルエンサーuka.（26）と交際していたことが10月21日、「週刊文春」によって報じられた。その郄橋が別の女性とも同時期にホテルなどでお泊りを重ねていたことが「週刊文春」の取材でわかった。

【スクープ撮】男子バレー・郄橋藍の“本命”とされる人気インフルエンサー（26）、密会に向かう姿も…この記事の写真をすべて見る



郄橋藍 ©文藝春秋／撮影 吉田暁史

日本代表のエースとして活躍を続ける郄橋は、今や競技の枠を超えてスーパースターと言える存在だ。インスタグラムのフォロワー数は驚異の272万人（2025年10月現在）。国内スポーツ界ではトップクラスで、バレー選手では当然最多を誇っている。

圧倒的人気を誇るスター選手となった郄橋

「プレーはもちろん、現代のプリンスともいうべき爽やかなルックスで、日本バレー界一の圧倒的な女性人気を誇ります。バレー以外の仕事も多岐に渡り、テレビ、新聞、雑誌、CMへの出演多数。さらには大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めるなど、今や『国民的スター』の一人です」（スポーツ紙記者）

そんな郄橋が真剣交際していたのが、有名ギャルインフルエンサーのuka.だった。（詳細は21日配信の「週刊文春 電子版」で掲載）

「Z世代から絶大な人気を誇る甘カワギャルでインスタフォロワーは15万人以上。今年1月には『ヤングマガジン』で水着グラビアを披露するなどして話題になりました」（事務所関係者）

ただ、“本命彼女”との交際が明らかになる前に「週刊文春」は別の女性との逢瀬をとらえていた。

“高級ホテル密会”のお相手は…

9月某日、六本木で「週刊文春」が目撃したのは、ショートカット姿のスポーティーな女性との密会だった。2人は一緒にタクシーに乗り込み、高級ホテルへと消えていった。気になるお相手は……。

「近年のAV売り上げランキングや人気投票で一位を総なめにする業界ナンバー1女優です」（AV業界関係者）

別のAV業界関係者が続ける。

「国内はもとよりアジア各国で絶大な人気を誇っています。歌手デビューも果たし、SNSも大人気でインスタグラムやXのフォロワーはどちらも100万人を超える」

郄橋の事務所は「個人のプライベートに関しては本人に任せております」と回答した。

また、「週刊文春 電子版」で記事が配信された翌日の10月23日、郄橋は自身のインスタグラムを更新。「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」などとするコメントを発表した。

一体、何が起きているのか。

◇◇◇

10月22日（水）配信の「週刊文春 電子版」および23日（木）発売の「週刊文春」では、郄橋と本命恋人uka.とのサウナデート、自宅マンションでの逢瀬の様子だけでなく、同時期に関係を持ったAV女優との馴れ初め、お泊り愛の詳細などを報じている。「週刊文春 電子版」では、男子バレー・佐藤駿一郎やインフルエンサー・ぴょなも登場するスクープ写真100枚超を配信している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）