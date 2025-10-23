ソフトバンクは、ワイモバイルの「シンプル3」ユーザーを対象に「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」を11月1日に開始する。終了時期は未定。

1回あたり200円以上「PayPayクレジット」「PayPay残高」「PayPayポイント」の決済を月に10回以上行うと、決済回数や料金プランに応じて、翌月にデータ容量が進呈される。特典は「My Y!mobile」「My SoftBank」アプリで受け取り手続きをおこなう必要がある。進呈されたデータ容量は月末まで利用できる。

「シンプル3 S」ユーザーは1カ月間のPayPay決済回数が10回以上で1GBがもらえる。「シンプル3 M/L」ユーザーは1カ月間のPayPay決済回数が10～19回で1GB、20～29回で5GB、30回以上で10GBがもらえる。

1カ月間のPayPay決済回数 翌月「シンプル3 S」加入者に進呈されるデータ容量 翌月「シンプル3 M/L」加入者に進呈されるデータ容量 10回～19回 1GB 1GB 20回～29回 5GB 30回以上 10GB

通信料金の支払いなど、一部の決済は対象外。