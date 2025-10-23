【地図あり】集会所敷地や中学校付近でクマ目撃...山形市でクマ目撃多数 自治体が注意を呼びかけ（山形）
山形県山形市によりますと、23日の午前10時15分ごろ、山形市滑川の集会所敷地でクマ1頭が目撃されたということです。
■目撃場所
■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）
10月23日（木曜） 午前10時15分頃 大字滑川地内の集会所敷地にてクマ1頭を目撃
10月23日（木曜） 午前8時49分頃 落合町地内の農地にてクマ1頭を目撃
10月23日（木曜） 午前5時50分頃 双月町四丁目地内の雑種地にてクマの様な 動物2頭を目撃
10月22日（水曜） 午後6時00分頃 長苗代地内の農地にてクマの様な動物1頭を目撃
10月22日（水曜） 午後5時40分頃 長町二丁目地内の住宅敷地にてクマの様な動物1頭を目撃
10月22日（水曜） 午後3時00分頃 大字平清水地内の山林にてクマの様な動物1頭を目撃
10月22日（水曜） 午後6時08分頃 千歳一丁目地内の路上にてクマの様な動物1頭を目撃
10月22日（水曜） 午前9時40分頃 長苗代地内の路上にてクマの足跡を確認
10月22日（水曜） 午前7時50分頃 蔵王堀田地内の山林にてクマ1頭を目撃
10月22日（水曜） 午前8時16分頃 大字高沢地内の路上にてクマ1頭を目撃
■目撃場所（地図）
千歳一丁目
■平清水
■長町二丁目など
■長苗代（あかねヶ丘陸上競技場の南西側）
ここではきのう午前も足あとが見つかっていて、周辺に潜んでいる可能性があります。
■双月町
■落合町
近くには山形市立第四中学校があります。
※画像は山形市作成の位置情報より
