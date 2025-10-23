【画像】クマ目撃場所

山形県山形市によりますと、23日の午前10時15分ごろ、山形市滑川の集会所敷地でクマ1頭が目撃されたということです。

■目撃場所

■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市）

10月23日（木曜） 午前10時15分頃 大字滑川地内の集会所敷地にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午前8時49分頃 落合町地内の農地にてクマ1頭を目撃

10月23日（木曜） 午前5時50分頃 双月町四丁目地内の雑種地にてクマの様な 動物2頭を目撃

10月22日（水曜） 午後6時00分頃 長苗代地内の農地にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後5時40分頃 長町二丁目地内の住宅敷地にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後3時00分頃 大字平清水地内の山林にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午後6時08分頃 千歳一丁目地内の路上にてクマの様な動物1頭を目撃

10月22日（水曜） 午前9時40分頃 長苗代地内の路上にてクマの足跡を確認

10月22日（水曜） 午前7時50分頃 蔵王堀田地内の山林にてクマ1頭を目撃

10月22日（水曜） 午前8時16分頃 大字高沢地内の路上にてクマ1頭を目撃

■目撃場所（地図）

千歳一丁目

■平清水

■長町二丁目など

■長苗代（あかねヶ丘陸上競技場の南西側）

ここではきのう午前も足あとが見つかっていて、周辺に潜んでいる可能性があります。

■双月町

■落合町

近くには山形市立第四中学校があります。

※画像は山形市作成の位置情報より

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2245152?display=1