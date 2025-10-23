スポニチ

写真拡大

　牡馬クラシック3冠最終戦「第86回菊花賞」は23日、出走馬18頭と枠順が確定した。

　賞金900万円組の出走抽選は6分の4でアロンディ、コーチェラバレー、ラーシャローム、レイヤードレッドがゲートイン。エコロディノス、キングスコールが抽選除外となった。

　出走馬（負担重量は全馬57キロ）と枠順、騎手は以下の通り。

1枠　1番　コーチェラバレー　　西村淳

1枠　2番　アマキヒ　　　　　　戸　崎

2枠　3番　ライトトラック　　　和田竜

2枠　4番　ヤマニンブークリエ　横山典

3枠　5番　ジョバンニ　　　　　松　山

3枠　6番　ミラージュナイト　　藤　岡

4枠　7番　ショウヘイ　　　　　岩田望

4枠　8番　レクスノヴァス　　　横山和

5枠　9番　エネルジコ　　　　　ルメール

5枠10番　ジーティーアダマン　北村友

6枠11番　マイユニバース　　　武　豊

6枠12番　ゲルチュタール　　　坂　井

7枠13番　アロンディ　　　　　団　野

7枠14番　エキサイトバイオ　　荻野極

7枠15番　エリキング　　　　　川　田

8枠16番　ラーシャローム　　　岩田康

8枠17番　レイヤードレッド　　嶋　田

8枠18番　レッドバンデ　　　　佐々木