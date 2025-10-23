菊花賞出走馬＆枠順確定 エネルジコ9番 エリキング15番 レッドバンデ大外18番 4頭が抽選突破
牡馬クラシック3冠最終戦「第86回菊花賞」は23日、出走馬18頭と枠順が確定した。
賞金900万円組の出走抽選は6分の4でアロンディ、コーチェラバレー、ラーシャローム、レイヤードレッドがゲートイン。エコロディノス、キングスコールが抽選除外となった。
出走馬（負担重量は全馬57キロ）と枠順、騎手は以下の通り。
1枠 1番 コーチェラバレー 西村淳
1枠 2番 アマキヒ 戸 崎
2枠 3番 ライトトラック 和田竜
2枠 4番 ヤマニンブークリエ 横山典
3枠 5番 ジョバンニ 松 山
3枠 6番 ミラージュナイト 藤 岡
4枠 7番 ショウヘイ 岩田望
4枠 8番 レクスノヴァス 横山和
5枠 9番 エネルジコ ルメール
5枠10番 ジーティーアダマン 北村友
6枠11番 マイユニバース 武 豊
6枠12番 ゲルチュタール 坂 井
7枠13番 アロンディ 団 野
7枠14番 エキサイトバイオ 荻野極
7枠15番 エリキング 川 田
8枠16番 ラーシャローム 岩田康
8枠17番 レイヤードレッド 嶋 田
8枠18番 レッドバンデ 佐々木