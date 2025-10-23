ＢＴＳ・ジョングクの自宅駐車場へ無断侵入した、４０代の韓国籍女性が逮捕されたと８月に現地で報じられる中、龍山（ヨンサン）警察署が今月１４日、該当女性を住居侵入および、ストーキング処罰法違反容疑で検察へ送致したことを発表したと２２日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

該当女性は８月３０日午後１１時２０分ごろ、ジョングクが住む龍山区の単独住宅駐車場へ侵入したと通報され、駆け付けた警察に現行犯逮捕されていた。

これとは別に、ジョングクの自宅へ住居侵入未遂容疑が持たれた３０代の中国人女性に対して、ソウル西部地方検察庁は９月１０日、不起訴処分決定を発表したと伝えた。記事によると、警察関係者が「中国人女性の犯行は未遂に終わり、本国へ出国して再犯の危険性が低い点などを、総合的に考慮した」と処分理由を説明したという。

該当の中国人女性は、ジョングクが韓国軍を除隊した６月１１日、ジョングクの自宅玄関の暗証番号を何度も押していたところ、周囲の住人が不審に思い通報、出動した警察により逮捕された。当時、取り調べでは「除隊したジョングクを見るため、韓国へ来た」と話していたと伝えられた。