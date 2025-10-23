150円で「山手線をほぼ一周」できる？ 同僚が「新橋から東京駅まで逆回りで乗った」と言っていますが、これって“不正乗車”にはならないのですか？ 逆回りでも問題ないワケとは

「乗った距離だけ払う」が原則！ なのに「逆回り」が許されるワケ

JRの旅客営業規則第67条では、「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する」と定められています。

この規則にのっとると、遠回りをした場合は実際に乗った距離分の支払いが必要ということになるはずです。しかし、JRは「大都市近郊区間の特例」という例外を設けています。

これは、東京、大阪、福岡とその周辺などJRが定めた特定のエリア内では、「実際に乗車した経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車できる」というものです。

今回のような新橋駅から東京駅へ行く際に逆回りのルートを選んだ場合も、この特例が適用できます。実際に乗った距離が長くなっているにもかかわらず、最短距離の運賃で済むのです。



「大回り乗車」が“不正乗車”に変わる2つのNG行為

便利な「大回り乗車」ですが、特例が適用されるには厳格なルールがあります。これを破ると、実際に乗車した全区間の運賃を請求されることになるため注意が必要です。



重複しない一筆書きのルートのみ有効

大回り乗車は、出発駅から目的地の駅まで「一筆書き」でたどれる経路でなければなりません。途中で同じ駅を2回通ることは禁止されています。今回のケースでいうと、次のような場合は特例を使えません。



・逆回りの列車に乗車し品川駅で下車、その後東京方面の山手線に乗り換えて東京駅に行く（品川駅～新橋の区間が重複するため） ・新橋駅から東京方面に乗って東京駅で降りずにもう一周乗車、その後東京駅で下車（新橋駅～東京駅の区間が重複するため）



途中下車は不可

この特例は、改札を入ってから出るまでが1つの乗車と見なされます。そのため、大回りの途中で気になる駅があっても、改札口から外に出る「途中下車」はできません。

途中で改札を出てしまうと、そのタイミングで出発駅から到着駅までの運賃を支払う必要があるのです。



わずか150円で房総半島を一周？「大回り乗車」のスケールがすごい

このルールを使えば、驚くほど長距離の旅を楽しめます。その一例が、千葉県の房総半島をぐるりと一周するルートです。千葉駅から乗車し蘇我駅、木更津駅、上総一ノ宮駅、大網駅、成東駅、佐倉駅を経由して千葉駅の1つ手前の東千葉駅で下車します。

図表1



東日本旅客鉄道株式会社 きっぷあれこれ 運賃計算の特例

このルートは総距離200キロメートルを超えますが、「大都市近郊区間の特例」が適用できるため、千葉駅から東千葉駅までの最短距離の運賃であるわずか150円で旅ができてしまうのです。

ただし、ルートを間違えてしまうと特例が使えません。例えば、大網駅から成東駅方面に向かわず蘇我駅に戻ってきてしまうとルートが重複してしまうのです。

また、途中下車ができないことにも注意しましょう。途中駅で降りて観光するのではなく、電車に乗ること自体や、改札内や車窓からの景色を楽しみたい人向けのプランなのです。



ルールを守れば大回り乗車はできる

あえて反対周りの山手線に乗って大回りする行為は、ルール上認められています。時間があって電車の中で少し休みたいという人にはぴったりかもしれません。

また、「大都市近郊区間の特例」を使った大回り乗車は、ルールを正しく理解していれば誰でも楽しめる、鉄道の奥深い魅力の1つです。単なる節約術というだけでなく、普段使っている路線図を眺めながら「どんなルートが組めるだろう」と考えてみるのは、知的なゲームのようで面白いかもしれません。



