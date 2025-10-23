母の死後“遺品整理業者”に片付けを依頼したら、タンス預金「100万円」をネコババされた！ 悪徳業者を選ばないために、知っておきたい対策とは

遺品整理で起きやすいネコババの手口と被害の特徴

近年は核家族化が進んでおり、家族であっても、別居している家族の自宅のどこに何がしまわれているのか分からないということが多くあります。そんな現代の家族問題を逆手にとって行われているのが遺品整理業者による「ネコババ」です。

業者の中には悪質なものも存在し、作業中に現金や貴金属をくすねたり、本当は価値の高い骨董品を「価値がなく処分した」と偽って横流しをしたりすることがあるのです。

遺品整理でネコババされやすいものには、現金、宝飾品・貴金属・ブランド品・通帳・有価証券などがあります。これらは小さくて持ち運びやすく、確実な価値があるため窃盗されやすい傾向にあります。

また、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器は、本体そのものが盗まれるだけでなく、パスワードや個人情報などを抜き取られることもあるので注意が必要です。



ネコババを防ぐための具体的対策

このような被害を防ぐために、遺品整理業者に頼む前に、家族である程度遺品を整理しておくといいでしょう。現金や宝飾品など価値のあるものはもちろん、事前に何があるかを確認し、「遺品リスト」を作成して業者に渡すことで、「どこに何があるか」「家の中の貴重品は確認済み」であることを業者側に伝えることができます。

また、家の構造や収納状況にもよりますが、一般的にタンスや仏壇、キッチンの引き出し、衣服のポケット、布団の下など、見落とされがちなところが狙われやすいと言われています。

作業前の家の中の様子を写真や動画で記録しておくと、万が一貴重品が紛失しても「この引き出しにあったはず」と双方で確認することもできます。可能であれば家族が遺品整理の現場に立ち会うようにし、立ち会えない場合は作業内容の写真や動画を送ってもらうようにすることも有効な手段となるでしょう。



信頼できる遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を選ぶときのポイントの一つが、その業者が資格や許可を持っているかという点です。「遺品整理士」は遺品整理業者必須の資格ではありませんが、遺品の知識や取り扱いのプロという信頼の証になります。依頼する業者に遺品整理士が在籍しているかは事前に確認するとよいです。

また「一般廃棄物収集運搬許可」や「古物商許可」を取得しているかも確認しましょう。「一般廃棄物収集運搬許可」がなければ、法律や条例を無視して不用品や処分品が不法投棄される恐れがあります。

さらに「古物商許可」は中古品を扱う業者であれば取得しなければならない許可です。まだ使える遺品の買い取りもしてくれるため、自分でリサイクル業者に行く手間も省くことができます。



安心して遺品整理を依頼するための心得

遺品整理で業者によるネコババ被害を防ぐには、「知っておくこと」「準備しておくこと」「選ぶこと」の三つが鍵になります。

面倒でも、遺品整理業者を自宅に入れる前に、どこに何の遺品があるかを把握しておき、いざというときのために「遺品リスト」が作れる準備をしておきましょう。また、遺品整理士の在籍の有無や、必要な許可を取得していることなどを確認して、優良な業者を選ぶことも重要です。

遺族にとっては不要な遺品であっても故人にとっては思い出の品です。ネコババなどは論外ですが、遺品を大切に扱ってもらえ、正規の手続きで適切に処理してもらえるよう、遺族として取り計らえるといいですね。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級