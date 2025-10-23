山本彩、新ヘアスタイルに反響「似合いすぎてる」「思わず二度見した」
【モデルプレス＝2025/10/23】アーティストの山本彩が10月22日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、話題となっている。
【写真】山本彩「思わず二度見した」新ヘア披露
山本は「頭と体を使った後の甘いもの最高」とスイーツを顔の横に持ち笑顔を向けている写真を公開し「＃髪短くなりました」と髪をカットしたことを報告。肩につく長さだった髪をバッサリ切り、ショートカットにイメージチェンジしている。
この投稿に、ファンからは「ショート似合いすぎてる」「めちゃくちゃ可愛い」「髪の毛綺麗」「思わず二度見した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
